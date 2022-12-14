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НовостиОбщество13 декабря 2022 21:17

Блогер Арина Ростовская зачитала стихи Пушкина под хиты западных исполнителей

Новый ролик теперь бурно обсуждает пользователи сети
София ГОНЧАРОВА
Блогер Арина Ростовская зачитала стихи Пушкина под хиты западных исполнителей

Блогер Арина Ростовская зачитала стихи Пушкина под хиты западных исполнителей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блогер Арина Ростовская выпустила новое видео, которое теперь бурно обсуждает в сети. Девушка записала ролик, на котором она перевоплотилась в западных артистов и исполнила мировые хиты, изменив текст на произведения русского поэта Александра Пушкина.

- По-моему это лучший ответ в эпоху отмены русской культуры, - считают восхищенные комментаторы. А некоторые и вовсе признаются, что с удовольствием слушали бы такие песни.

Сама Арина уже прокомментировала выпуск своего нового ролика. Как сообщает телеканал "360", девушка пояснила, что при веселой мелодии мозгу проще запоминать текст.

- Вообще, это всегда было моим маленьким секретным способом учить стихи школьной программы. Просто берешь и делаешь из них песню. Мозгу проще запоминать текст, если есть связка с мелодией, - рассказала блогер.