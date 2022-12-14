Блогер Арина Ростовская зачитала стихи Пушкина под хиты западных исполнителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блогер Арина Ростовская выпустила новое видео, которое теперь бурно обсуждает в сети. Девушка записала ролик, на котором она перевоплотилась в западных артистов и исполнила мировые хиты, изменив текст на произведения русского поэта Александра Пушкина.

- По-моему это лучший ответ в эпоху отмены русской культуры, - считают восхищенные комментаторы. А некоторые и вовсе признаются, что с удовольствием слушали бы такие песни.

Сама Арина уже прокомментировала выпуск своего нового ролика. Как сообщает телеканал "360", девушка пояснила, что при веселой мелодии мозгу проще запоминать текст.

- Вообще, это всегда было моим маленьким секретным способом учить стихи школьной программы. Просто берешь и делаешь из них песню. Мозгу проще запоминать текст, если есть связка с мелодией, - рассказала блогер.