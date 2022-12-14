Роза Сябитова раскрыла девушкам правду, почему парни разучились красиво ухаживать Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главная сваха страны Роза Сябитова объяснила российским девушкам, почему в современном мире молодые люди разучились правильно ухаживать.

По ее мнению, прежде всего стоит понимать, что причина кроется в самих девушках, ведь они довольствуются "подкатами", а не настоящими и красивыми ухаживаниями.

- Молодежь все упростила... хорошее правильное русское слово "ухаживать" заменяется простым "подкатывать". Как только мы начнем вкладывать и выражаться правильно литературным языком и вкладывать определенный глубокий смысл, тогда и мужчины будут вести себя правильно. Поэтому претензии не к мужчинам, а претензии к девушкам. Если они позволяют к себе такое отношение, то чего ж удивляться, - заявила телеведущая в беседе с "Пятым каналом".

Роза также убеждена, что за отношения отвечают именно девушки, а мужчины - кормильцы и добытчики. Именно девушка должна задавать эмоциональный тон отношениям. При этом она напомнила, что решить проблему можно, но потребуются общие усилия - девушкам нужно "переучить" парней.

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