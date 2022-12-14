Экс-сотрудник ЦРУ назвал Зеленского хорошим актером и плохим политиком

В США Зеленского назвали хорошим актером, но плохим политиком. Фото: REUTERS

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн назвал президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером, но плохим политиком. Об этом Макговерн сказал в эфире The Jimmy Dore Show.

Макговерн отметил, что Зеленский был «хорошим комиком и отличным актером», но не справился с ролью политика.

«Скоро ему придется осознать, что это не продлится долго», - добавил бывший аналитик американской разведки.

Ведущий шоу согласился с мнением Макговерна, отметив, что украинский президент «погряз в коррупции и втянул страну в кризис».

Ранее читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали видео, где американский актер Шон Пенн вручает главе Украины Владимиру Зеленскому один из своих «Оскаров». Комментаторы написали, что «попытки Зеленского играть главу Украины не заслуживают Оскара».

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал стихотворение под названием «Перепутал клоун роли», в котором в жесткой форме критикует политику президента Украины Владимира Зеленского.