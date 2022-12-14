ТАС: Вашингтон подталкивает Зеленского к территориальным уступкам на возможных переговорах с Москвой

Вашингтон подталкивает Киев к территориальным уступкам на возможных переговорах с Москвой, пишет ТАС. Фото: REUTERS

Вашингтон подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к компромиссу, в том числе территориальным уступкам на возможных переговорах с Москвой. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

Автор публикации обращает внимание на высказывание Белого дома о том, что заявления о «территориальной целостности» Украины могут быть «свободно интерпретированы».

По мнению Снайдера, это идет вразрез с официальной риторикой Вашингтона и свидетельствует о том, что администрация Байдена допускает территориальные уступки со стороны Украины при урегулировании конфликта.

Напомним, в результате проведенных в сентябре 2022 года референдумов ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине будет стоить Киеву территориальных уступок.

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