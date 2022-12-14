Стала известна причина падения популярности британского принца Гарри

Британцы резко разлюбили своего принца Гарри после документального сериала о нем и его супруге Меган Маркл. Фото: REUTERS

Британцы резко разлюбили принца Гарри после выхода в свет документального сериала о нем и Меган Маркл. Так объясняет падение популярности герцога Сассекского газета Telegraph . Издание ссылается на данные опроса, проведенного компанией YouGov, в котором приняли участие 1677 респондентов.

Сообщается, что негативно отзываются о принце Гарри 59 процентов британцев и только 33 процента относятся к нему положительно. Рейтинг принца упал на 13 процентов.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские, постоянно попадая в скандальные истории, решили рассказать историю своей любви с помощью документального сериала. Первая часть сериала вышла на платформе Netfliix 8 декабря.

В трейлере сериала были громкие высказывания как Меган, так и принца Гарри. Это удивило многих британцев, которые считают, что такими методами внук Елизаветы II никогда не наладит отношения со своей королевской семьей.

Тем временем в предпродажу поступила автобиография принца Гарри. Почему королевская семья боится ее как огня, читайте здесь на KP.RU.