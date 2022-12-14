Путин в видеообращении поздравил общество «Знание» с 75-летием

Путин поздравил общество "Знание" с юбилеем. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем общество «Знание». Видеообращение президента опубликовано на официальном сайте Кремля, оно доступно здесь.

Путин отметил плодотворную работу общества и качественно иной уровень, на который его деятельность вышла за последние несколько лет. Также президент призвал общество «Знание» наращивать работу по всей стране, в том числе в новых регионах России – ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Одним из ключевых направлений деятельности общества Владимир Путин назвал «защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг».

Ранее генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль рассказал о новых просветительских форматах, акциях и всероссийском Просветительском марафоне. Подробности здесь на KP.RU.

Также Максим Древаль рассказал о планах корректировки работы просветительской организации под запросы молодежи.

О том, как общество «Знание» начинает использовать искусственный интеллект, чтобы помочь людям выбраться из информационного колодца, читайте здесь на KP.RU.