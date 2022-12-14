Алиханов: Калининградские власти подсчитают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит

Губернатор Алиханов заявил, что весь ущерб от ограничения Литвой транзита будет подсчитан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Калининграда ведут подсчет ущерба от ограничений на транзит, введенных Литвой. Впоследствии Литве будут предъявлены претензии в рамках ВТО. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По словам Алиханова, Литва грубо нарушила обязательства Литвы и Европы перед Россией по обеспечению беспрепятственного транзита грузов в Калининград и из него.

«И мы формируем расчеты по тому ущербу, который они наносят, для того, чтобы предъявить его потом», - цитирует Алиханова РИА Новости.

Губернатор отметил, что в претензии будут внесены также недополученная прибыль и дополнительные расходы, которые несут грузоотправители и грузополучатели.

Алиханов не озвучил предварительную сумму претензий, которые регион собирается предъявить Литве.

Напомним, Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область в июне 2022 года.

Позднее Еврокомиссия подготовила документ, разрешающий транзит санкционных товаров в Калининград.

В Литве сообщили о возобновлении с 22 июля транзита подсанкционных товаров в Калининград.

В то же время коммерческий банк «Шяуляй» заявил о решении приостановить операции с рублевыми платежами за грузовой транзит через Литву в Калининград.