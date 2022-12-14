Что произошло в ночь на 14 декабря

Украинские военные из-за фонариков попали под удар на Купянском направлении. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS

Украинские военные на Купянском направлении попали под удар из-за фонариков. Российские разведчики обнаружили украинский военных, когда те включили фонарики в лесополосе.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как зам генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения российской границы. Об этом он заявил, комментируя визит Гриффитса в Херсон, который состоялся во вторник 13 декабря.

В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы за якобы тайные закупки электроники. Правоохранительные органы не озвучили доказательств предъявленных россиянам обвинений.

Пушилин заявил, что Киев продает западное вооружение африканским странам на черном рынке. Врио главы ДНР назвал Украину одним из центральных поставщиков оружия на черном рынке.

В офисе Зеленского возмутились исчезновением Украины из Twitter. Советник главы офиса Подоляк заявил об исчезновении из трендов соцсети темы конфликта на Украине.

Экс-сотрудник ЦРУ назвал Зеленского хорошим актером и плохим политиком.

На международной конференции в Париже для Украины собрали почти миллиард евро.

Британцы стали негативно относиться к принцу Гарри после выхода документального сериала о нем.

Путин в видеообращении поздравил общество «Знание» с 75-летием и призвал наращивать работу в новых регионах России.

Французский политик Филиппо назвал Макрона безумцем из-за поддержки Украины на фоне проблем в собственной стране.