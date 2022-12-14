Пушилин оценил ущерб ДНР, нанесенный Украиной

Денис Пушилин Фото: REUTERS

Украина нанесла Донецкой народной республике свыше 1,3 млн рублей ущерба. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

"Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года - 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы", - уточнил Пушилин.

По его словам, точный размер еще только предстоит уточнить, так как следует также добавить к этой сумме стоимость разрушенных предприятий и объектов инфраструктуры.

"Мы все считаем, все фиксируем, после победы разберемся", - заключил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Мариуполе планируют восстановить металлургический завод имени Ильича. Об этом в воскресенье 27 ноября заявил премьер ДНР Виталий Хоценко. По его словам, уже есть инвестор, готовый поучаствовать в проекте восстановления завода.

Ранее Денис Пушилин рассказал о планах восстановления Мариуполя. По его словам, комбинат имени Ильича восстановят, а на месте завода "Азовсталь" будет жилой район или парковая зона