В Народной милиции ЛНР предупредили о возможных диверсиях ВСУ на гражданских объектах в Сватове Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины, вероятно, могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове Луганской народной республики, заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

«Ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении спецслужбы Украины и США предлагают начать ВСУ террористическую деятельность в данном районе», – сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Марочко, целями диверсий украинских войск могут стать государственные учреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки Сватова.

Как писал сайт KP.RU, ранее офицер НМ ЛНР заявил, что на позициях, занятых ВСУ, была зафиксирована артиллерийская перестрелка.

Напомним, накануне временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках наступления ВСУ на Краснолиманском направлении.