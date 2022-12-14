Торгпред РФ Логинов сообщил, что Финляндия продолжает импортировать российский СПГ

Финляндия продолжает импортировать российский СПГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России, сообщил торговый представитель РФ в республике Антон Логинов.

Как рассказал дипломат в интервью РИА Новости, с января по сентябрь этого года Финляндия закупила российский СПГна 75 миллионов евро, при этом изменений по валюте оплаты не вносилось. По словам Логинова, республика закупает СПГ напрямую у «Новатэка» в рамках долгосрочного контракта.

Хельсинки сейчас прорабатывают возможность отказа от импорта СПГ из России, для чего арендовали американский плавучий терминал, сообщил торгпред. Вместе с тем он заявил, что отказаться от российского СПГ не позволяют несколько факторов. Среди них он отметил технические ограничения пропускной способности финских терминалов, высокие цены на СПГ в Европе на фоне большого спроса и низкую рентабельность транспортировки небольших объемов СПГ для мировых поставщиков, таких как Катар и Австралия.

Напомним, летом этого года председатель правления корпорации «Новатэк» Леонид Михельсон сообщил, что Финляндия по-прежнему покупает российский газ.

Как писал сайт KP.RU, финская компания Gasum заявляла о невозможности отказаться от российского газа.