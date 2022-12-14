Чернышенко поручил дополнительно поддержать отрасли киберспорта и видеоигр

Дмитрий Чернышенко. Фото: архив «КП»

В России готовятся меры по дополнительной поддержке киберспорта и индустрии видеоигр. Соответствующее поручение профильным министерствам дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя российского правительства.

Проработкой мер занимаются Минцифры, Минспорта, Минпросвещения и Минэкономразвития при содействии других заинтересованных ведомств и представителей отрасли. Результаты работы представят в течение двух месяцев.

В аппарате Дмитрия Чернышенко добавили, что компании в сфере игровой индустрии уже сейчас могут рассчитывать на ряд мер поддержки, в том числе налоговые льготы, возмещение инвестиций, льготную ипотеку и отсрочку от армии.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Чернышенко дал поручения по развитию туризма в стране, предусматривающие развитие туристических маршрутов по местам воинской славы. Они согласованы с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Минэкономразвития России вместе с Минкультуры РФ, Агентством стратегических инициатив и регионами должно будет до середины января 2023-го года подготовить перечень туристических маршрутов по местам воинской славы, а также обеспечить информирование россиян о новых маршрутах.