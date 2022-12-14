Спецназ Росгвардии уничтожил склад с боеприпасами НАТО Фото: пресс-служба Росгвардии

Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили склад с боеприпасами, поставленными Вооруженным силам Украины странами НАТО.

Как передают «Известия», склад был обнаружен росгвардейцами в одном из освобожденных населенных пунктов. Корреспондент издания сообщил, что при отступлении ВСУ бросили практически новое оружие, в том числе противотанковые и противопехотные мины, патроны и снаряды различных калибров.

Российские военные использовали часть боеприпасов в качестве трофейного оружия, а поврежденные или ненужные снаряды вывезли на полигон и уничтожили.

Напомним, в конце ноября Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS рядом с Днепропетровском. На нем хранилось более 100 снарядов для американских РСЗО.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска поразили два беспилотных летательных аппарата, две РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и семь пунктов управления ВСУ.