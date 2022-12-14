Среди украинских военных участились несчастные случаи из-за некачественных боеприпасов Фото: REUTERS

В Вооруженных силах России выросло количество несчастных случаев в связи с поставками некачественных артиллерийских боеприпасов, заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Из-за поставки в зону боевых действий некачественных снарядов и боеприпасов полукустарного производства к артиллерийским системам советского образца в рядах ВСУ увеличилось число несчастных случаев», – сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, ВСУ получают снаряды калибром 122-мм и 152-мм, которые хранились с явными нарушениями. Кроме того, по словам офицера НМ ЛНР, в украинские подразделения небольшими партиями начали поступать новые снаряды, однако они приходят с некачественной обработкой.

Как заявил Марочко, в 30% случаев мины или не срабатывают, или происходит их подрыв в канале ствола миномета, вследствие чего военные погибают и получают серьезные ранения.

Напомним, ранее Марочко сообщал, что в рядах ВСУ растет число случаев психозов, а также токсических поражений печени и почек, из-за чего украинские медики и волонтеры уже бьют тревогу.

Как писал сайт KP.RU, ранее офицер НМ ЛНР заявил, что на позициях, занятых ВСУ, была зафиксирована артиллерийская перестрелка.