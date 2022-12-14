Путин проведет встречу с главами новых регионов России 20 декабря 2022

Путин может провести встречу с главами новых регионов России 20 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющими обязанности глав новых регионов страны в следующий вторник, 20 декабря. Об этом рассказали источники, близкие к администрации главы государства.

По информации «Ведомостей», на встрече будет обсуждаться, вероятнее всего, открытие в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях представительств федеральных территориальных органов власти. Кроме того, политики рассмотрят выполнение плана восстановления новых регионов России.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский предположил, что ключевыми моментами на встрече станут вопросы безопасности, а также социально-экономического развития и интеграции в образовательную систему РФ.

Как писал сайт KP.RU, 30 сентября 2022 Путин подписал договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Соглашения были подписаны с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также председателями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.