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НовостиПолитика14 декабря 2022 7:00

Путин проведет встречу с главами новых регионов России 20 декабря 2022

«Ведомости»: Путин проведет встречу с главами новых регионов России 20 декабря 2022
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин может провести встречу с главами новых регионов России 20 декабря

Путин может провести встречу с главами новых регионов России 20 декабря

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющими обязанности глав новых регионов страны в следующий вторник, 20 декабря. Об этом рассказали источники, близкие к администрации главы государства.

По информации «Ведомостей», на встрече будет обсуждаться, вероятнее всего, открытие в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях представительств федеральных территориальных органов власти. Кроме того, политики рассмотрят выполнение плана восстановления новых регионов России.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский предположил, что ключевыми моментами на встрече станут вопросы безопасности, а также социально-экономического развития и интеграции в образовательную систему РФ.

Как писал сайт KP.RU, 30 сентября 2022 Путин подписал договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Соглашения были подписаны с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также председателями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.