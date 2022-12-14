Белоруссия признана крупнейшим должником России в 2021 году

Задолженность стран перед Россией в 2021 году выросла на 7,4% Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Всемирный банк назвал крупнейших должников России по итогам 2021 года. Лидером по этому показателю стала Белоруссия. Как сообщается на сайте организации, задолженность Минска перед Москвой составила 8,5 млрд долларов (+1,9%).

В тройку также вошли Бангладеш с 4,4 млрд долларов (+33%) долгов и Индия (3,3 млрд, +12%). Пятерку замкнули Вьетнам (1,5 млрд долларов) и Йемен (1,17 млрд долларов). Совсем немного от пятой позиции отстал Афганистан (1,16 млрд долларов).

Суммарная задолженность стран перед Российской Федерацией увеличилась на 7,4%, достигнув 26,54 млрд долларов. При этом большая ее часть приходится на азиатские (12,6 млрд долларов) и европейские (10 млрд долларов) страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, внешний госдолг России сократился на четверть, а доходы федеральной казны в этом году оказались на 10% выше, чем в прошлом и достигли 20 трлн. рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник.

Как отметил председатель правительства, расходы федерального бюджета за эти 9 месяцев тоже увеличились - на 5,5%. По словам Мишустина, это связано с ростом различных социальных выплат.