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НовостиПолитика14 декабря 2022 7:34

Пушилин анонсировал принятие конституции ДНР

Чтатус украинского языка в ней не обсуждался
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пушилин анонсировал принятие конституции ДНР

Пушилин анонсировал принятие конституции ДНР

Фото: REUTERS

Конституция Донецкой народной республики будет принята в ближайшее время, заявил временно исполняющий обязанности ДНР Денис Пушилин.

Как отметил политик в беседе с РИА Новости, республика не хочет затягивать с вопросом принятия конституции, поскольку благодаря ей уже «станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти».

По словам Пушилина, статус украинского языка в конституции ДНР не обсуждался, поскольку он республике не нужен.

Как писал сайт KP.RU, 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Между тем стало известно, что глава государства может провести встречу с руководителями новых регионов России в следующий вторник, 20 декабря.