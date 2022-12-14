В Ивановской области программу «Местные инициативы» в следующем году увеличат в два раза

Об этом заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на традиционной декабрьской встрече с жителями. Число инициатив жителей, которые реализуют в рамках программы, также увеличится – до 200 проектов.

«Мы несколько лет назад с вами вместе придумали программу местных инициатив. Начинали с 10 млн рублей и это касалось буквально 20 пространств в год. Программу расширяли, в этом году было около 100 пространств. И мы приняли решение, она удваивается в следующем году. И в следующем году будет создано таких проектов свыше 200, - сообщил глава региона. - Я уже обещал, что при первой возможности мы будем регулярно эту программу увеличивать. Вот у нас выросла за эти пять лет в 20 раз эта программа, и я надеюсь, мы дальше так же будем продолжать».

Отметим, финансирование программы в 2023 году вырастет в два раза по сравнению с этим годом и составит 200 млн рублей.

Добавим, вопрос о дальнейшем развитии программы «Местные инициативы» на встрече с губернатором поднял предприниматель из села Васильевское Шуйского района Алексей Аверин. Он рассказал о своих односельчанах, которые в этом году с ее помощью отремонтировали и благоустроили мемориал воинской Славы в селе. В День Героев Отечества губернатор посетил Васильевское и вместе с его жителями возложил цветы к памятнику.

Напомним, программа поддержки местных инициатив в муниципалитетах Ивановской области реализуется четвертый год. Участие в ней позволяет активным жителям региона самим определять проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий. За четыре года реализовано 350 проектов.

В 2022 году финансовую поддержку получили 128 инициатив. В основном, активисты стремятся установить игровые и спортивные комплексы и организовать зоны отдыха рядом с домом. Так, в областном центре обустроили игровые городки «Буратино» и «Игроград», в мкрн Новая Дерябиха Ивановского района создан эко-парк, а в Кинешме и п. Нерль Тейковского района появились хоккейные коробки. Сразу в нескольких поселениях благоустроены места памяти. В Лухе преобразился городской парк, в Палехе – сквер возле Базарной площади, в селе Марковское Комсомольского района создали зону отдыха с дорожками и скамейками, а в селе Ильинское-Хованское на средства гранта обустроили территорию рядом с Центром культуры и досуга.