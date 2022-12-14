В Херсонской области задержаны корректировщики ВСУ, причастные к гибели трех красноярских полицейских Фото: REUTERS

Сотрудники полиции Красноярского края задержали корректировщиков Вооруженных сил Украины, которые причастны к гибели трех красноярских правоохранителей в Херсонской области.

«Сотрудниками полиции Красноярского края, находящимися в служебной командировке в Херсонской области, реализован комплекс оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к ракетному обстрелу. Оперативники получили информацию о двух молодых людях, выполнявших функции корректировщиков», – сказано на сайте управления МВД по Красноярскому краю.

Задержанными оказались 17-летний Роман Литвинов и 18-летний Ларион Лаврив – оба граждане Украины. Один из них рассказал, что передавал своему куратору, связанному с ВСУ, сведения о расположении подразделений Вооруженных сил и МВД России в Херсонской области. Благодаря этим данным украинские войска смогли нанести прицельный удар по пункту временной дислокации сотрудников полиции.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября в Херсонской области задержали жителя Каховки, подозреваемого в передаче ВСУ сведений о расположении российских подразделений и военной техники и корректировке ударов украинских войск.