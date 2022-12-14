Байдена накормили таблетками во время мероприятия Фото: REUTERS

В сети появилось видео, где жена президента США Джо Байдена – Джил «накормила» его таблетками во время одного из мероприятий.

На кадрах съемки можно увидеть, как Джил Байден берет с трибуны, а затем передает в руку мужу таблетку, которую он сразу же проглотил. Все происходило при большом скоплении людей.

Как писал сайт KP.RU, 14 декабря президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию: присутствуя на детском празднике в Вирджинии, американский лидер решил прокатиться на детском велосипеде и … сломал его. Зачем ему понадобилось усаживаться на явно детский байк – так никто и не понял. Этот конфуз пополнил копилку Байдена, в которой чего только нет: попытки пожать руку воздуху, блуждания по сцене, спотыкания на трапе самолета, постоянные оговорки.

Ранее в марте 2022 года Байден, выступая с речью в честь Дня Равенства, перепутал себя с мужем вице-президента США Камалы Харрис.