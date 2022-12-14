В «Росэнергоатоме» назвали идиотизмом призывы вывести российских военных с ЗАЭС Фото: REUTERS

Призывы вывести бойцов Росгвардии с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) выглядят как идиотизм и провокация, считает советник генерального директора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Это идиотизм. Во-вторых, сама постановка вопроса – это такая хорошо продуманная провокация», – заявил он в эфире телепрограммы «Соловьев Live».

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах российских войск покинуть Энергодар и территорию ЗАЭС.

Напомним, в администрации Энергодара заявили, что слухи о планах России покинуть территорию Запорожской АЭС не соответствуют действительности. Городские власти подчеркнули, что все подобные сообщения являются фейками.

Между тем гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэот Гросси заявил, что отвод российских вооружений с территории ЗАЭС должен стать частью соглашения с Украиной.