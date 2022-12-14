Заболеваемость коронавирусом выше всего в Москве Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 7532 случая COVID-19. С начала пандемии выявлено 21 685 037 заболевших.

По данным на среду, 14 декабря 2022 года, лидером по показателю стала Москва, где заболели 1847 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 973 случая. Тройку замыкает Свердловская область с 371 заразившимися за сутки.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 55 летальных исходов. Еще 7675 человек получили справки о выздоровлении. Суммарное количество умерших с начала пандемии составило 392 775 человек, выздоровевших - 21 081 129 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко посоветовал россиянам отказаться от новогодних корпоративов и с осторожностью отнестись к школьным утренникам на фоне роста заболеваемости гриппом.

Он также рекомендовал носить медицинские маски, а заболевших людей максимально изолировать от других членов семьи.