ПСБ стал победителем премии Retail Finance Awards 2022 за прорыв в розничном финансовом бизнесе

Также банк получил две специальные награды «Цивилизация» -- за проект «Карта болельщика ПФК ЦСКА» и за программу медицинского страхования «Будьте здоровы» .

В премии RETAIL FINANCE AWARDS приняли участие самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке России. Жюри высоко оценило работу розничного бизнеса ПСБ в 2022 году, эксперты отметили как технологические достижения банка в разработке услуг, так и удобство и доступность розничных продуктов во всех каналах банковского обслуживания. Отдельно были отмечены возможности бонусной программы, широкий набор привилегий, которые дают клиентам карты ПСБ, а также новые качественные страховые решения банка, разработанные с акцентом на заботу о здоровье.

Специальной наградой «Цивилизация» была отмечена карта болельщика ПФК ЦСКА. За расчеты по карте начисляются повышенные бонусные баллы, которые можно обменять на уникальные призы и впечатления от профессионального футбольного клуба. Кроме того, держателям карты предоставляется возможность непосредственно поучаствовать в спортивных мероприятиях клуба.

Также страховой продукт «Будьте здоровы» удостоен награды «Цивилизация» как один из самых востребованных нефинансовых сервисов. Он позволяет в мобильном приложении, интернет-банке или офисе оформить страховку на себя и членов своей семьи, пользоваться услугами и проходить необходимое лечение в ультрасовременных высокотехнологических госпиталях и клиниках, обладающих эффективными диагностическими и терапевтическими ресурсами.

«Полученные награды - это высокая оценка слаженной работы розничного бизнеса и всего банка ПСБ. Они являются отражением новой концепции развития розничного бизнеса «Банк для людей», нацеленного на потребности клиента, улучшение клиентского опыта и цифровизацию бизнес-процессов, где ключевым элементом всей системы является сам клиент», - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.