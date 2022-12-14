Посольство России в Литве получило сообщение об угрозе взрыва Фото: Александр КОЦ

13 декабря 2022 года посольство России в столице Литвы - Вильнюсе получило ложное сообщение об угрозе взрыва, об этом указал в сводке происшествий департамент полиции Литвы.

Как пояснили правоохранители, «сотрудники посольства Российской Федерации получили сообщение, в котором написано, что посольство взорвется (точное время не указано)».

Помимо этого, в сообщении ведомства отмечено, «сотрудники полиции проверили территорию посольства, подозрительных предметов не нашли».

Как сообщал сайт KP.RU, 7 декабря 2022 года посольство России в Литве осудило демонтаж шести скульптур Мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Также в преддверии Дня Победы по Литве прокатилась волна осквернений памятников советским воинам, погибшим в ходе Великой отечественной войны. Официальный Вильнюс выдал разрешения на снос очередных 4 монументов.

Кроме того, в сентябре 2022 года власти Вильнюса выступили с идеей отнять у российского посольства территорию, на которой оно расположено.