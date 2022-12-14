Минфин России предложил объединить ОМС и ДМС к 2030 году

В России планируется объединить в одну систему обязательное и добровольное медицинское страхование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство финансов РФ подготовило "Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года", которая предусматривает, в частности, объединение обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) в одну систему. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно предложенной концепции ДМС станет ОМС-дополняющей системой, тогда как ранее они существовали независимо друг от друга, уточнили во Всероссийском союзе страховщиков.

Документ также предусматривает усиление страховых принципов ОМС, страхование критических заболеваний и гарантирование договоров страхования жизни.

В этой сфере также рекомендуется создать риск-офис по стихийным бедствиям, экологическим и кибернетическим угрозам.

Как ранее писал сайт KP.RU, в России с 1 декабря 2022 года запустили цифровой полис ОМС. Это означает, что теперь гражданам не придётся носить бумажный документ - в поликлинику можно прийти с одним паспортом.

В больнице или поликлинике полис человека смогут найти всего лишь по паспортным данным. Также уточняется, что в детский электронный полис будут вноситься дополнительно данные о родителях или опекунах.