Американский генерал Хертлинг считает, что ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot в ближайшее время

ЗРК Patriot PAC-3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины не смогут использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot в ближайшее время, считает бывший генерал армии США Марк Хертлинг.

«Пентагон вот-вот подтвердит отправку ЗРК Patriot на Украину. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, «одобрение» не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя», – написал он в своем Twitter.

По словам отставного генерала, освоение ЗРК Patriot украинскими военными займет несколько месяцев, поскольку для управления системой нужны десятки хорошо обученных человек.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют отправить Украине системы Рatriot.

До этого военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил, что Вашингтон не собирается поставлять Киеву комплексы Patriot из-за их высокой стоимости.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны Германии заявило о достижении соглашения по размещению ЗРК Patriot на польско-украинской границе.