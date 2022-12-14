Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по дорожному строительству

В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 км дорог. Фото: правительство Самарской области

Самарская область вошла в десятку лидеров по дорожному строительству среди регионов РФ. Об этом доложил вице-премьер Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину на церемонии открытия движения на новых участках дорог.

По словам Марата Хуснуллина, Самарская область по совокупному показателю перевыполнила все планы по дорожному строительству на 2022 год. Благодаря этому она попала в топ-10 регионов. Он поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова и других глав отличившихся субъектов РФ за системную работу.

Напомним, за 2022 год в Самарской области отремонтировали 712 км дорог. Это рекордный показатель. В эксплуатацию ввели 107 объектов протяженностью 465 км: дороги регионального значения (391 км), ремонт улиц в Самаре (57,4 км) и в Тольятти (16,4 км).

В этом году в областной столице построили двухуровневую развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Движение по ней открыли на год раньше срока. Строительство другого важного объекта – обход Тольятти с мостом через Волгу – выполнено на 71%. Трасса станет частью маршрута «Европа –Западный Китай».

В 2023 году в Самарской области планируют ввести в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 79 объектов. Глава региона поручил выполнить все работы качественно и в срок.