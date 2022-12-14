Сенатор Джабаров заявил, что США провоцируют конфликт России и НАТО Фото: Александр КОЦ

Поставки США вооружения на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО, об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров агентству РИА Новости.

«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза», - подчеркнул сенатор.

Джабаров отметил, что Соединенные Штаты «реально ставят мир на грань третьей мировой войны».

Кроме того, он заявил, что «если они думают, что они нас этим испугали – напрасно».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 13 декабря 2022 года телеканал CNN заявил о планах США отправить на Украину системы ЗРК Рatriot.

Кроме того, 7 декабря 2022 года Германия и Польша договорились разместить ЗРК Patriot на польско-украинской границе. Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия предложила разместить в стране восемь пусковых установок ЗРК Patriot на границе с Украиной.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Североатлантический альянс о последствиях, если НАТО решит поставлять Украине комплексы Patriot вместе с персоналом, указав на то, что они будут целью российских войск.