В Амурской области отметили лучшие поисково-спасательные группы

В Приамурье выбрали лучшие поисково-спасательные группы. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурский Центр гражданской защиты и пожарной безопасности отметил лучшие поисково-спасательные группы по итогам работы за 2022 год. Первое место получили спасатели из Белогорского областного поисково-спасательного отряда, второе – спасатели из Зеи, третье – поисково-спасательная группа из Сковородина. Лучшим начальником подразделения ПСО области стал начальник поисково-спасательной группы из Свободного Андрей Никиенко.

«Спасатели из Белогорска в течение года более 300 раз выезжали на помощь людям, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Спасли пять человек. Участвовали в тушении пожаров, ликвидации последствий ДТП, в поисках на воде. Помогали жителям во время паводка. Люди, чья работа – спасать, достойны особого уважения».

В пожароопасный период белогорские спасатели тушили пожары в Свободненском, Магдагачинском и Серышевском районах. Летом специалисты с помощью лодок и квадрокоптеров искали утонувших людей в Белогорске и Белогорском округе. Четыре месяца спасатели из Белогорска помогали людям в зоне наводнения на севере Амурской области. Из-за паводков проезд там был невозможен, и спасатели на лодках доставляли местным жителям продукты и воду.

В июле белогорские спасатели также работали на автодороге «Черняево-Кузнецово» и в поселке Магдагачи, где сильные дожди смыли мост. Жители остались без транспортного сообщения. Специалисты с помощью плавающего транспортера организовали переправу и помогали с доставкой хлеба и питьевой воды. А в августе белогорцы занимались аварийно-восстановительными работами в Зейском районе, ликвидируя последствия паводка.