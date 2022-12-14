Шольц предостерег страны Евросоюза от блокировки санкций против России Фото: REUTERS

Страны Евросоюза, блокирующие внешнюю политику Брюсселя, потерпят неудачу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу», – сказал политик, выступая в парламенте ФРГ.

Как отметил канцлер, ЕС сохранит поддержку Киева и будет усиливать ее, пока боевые действия на Украине не завершатся. По словам Шольца, никто так не страдает от России, как украинцы.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступал против включения некоторых российских физлиц в новый санкционный пакет ЕС.

Незадолго до этого Венгрия заблокировала выделение Украине 18 миллиардов евро Евросоюзом.

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Проект нового пакета антироссийских санкций предполагает ограничительные меры в отношении 144 физлиц, в том числе знаменитостей, телеведущих и блогеров.