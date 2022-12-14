19FortyFive: Россия привела Запад в ужас, победив в экономической войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия привела Запад в ужас, разрушив развязанную им финансовую кампанию и победив в экономической войне, об этом сообщил Роберт Фарли в статье издания 19FortyFive.

В публикации отмечено, что «Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых потребителей, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта».

Автор заявил, что западные санкции не смогли в России пошатнуть курс рубля, а инфляция в стране значительно снизилась с начала спецоперации.

Фарли подчеркнул, что «рубль не рухнул. Действительно, он остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. При этом инфляция в России существенно ниже, чем в некоторых западных странах».

Как писал сайт KP.RU, 13 декабря 2022 года главы МИД стран ЕС на заседании Совета в Брюсселе не смогли согласовать новый девятый пакет санкций против России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС занимается активной разработкой девятого пакета санкций против России из-за конфликта в Украине. По ее словам, новый пакет нацелен на то, чтобы ослабить предельно экономику России. ЕС будет работать до тех пор, пока Украина не победит.

6 октября 2022 года ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России из-за проведения СВО в Украине, куда включен потолок цен на нефть.