Личный чемпионат России по мотогонкам на льду пройдет в Самарской области 24 и 25 декабря

На трек в предновогодние выходные выйдут самые титулованные спортсмены. Фото: СК Мега-Лада

В Самарской области стартует личный чемпионат России по мотогонкам на льду. Он пройдет 24 и 25 декабря на спортивно-техническом комплексе им. Анатолия Степанова в Тольятти.

— На трек в предновогодние выходные выйдут самые титулованные спортсмены, в их числе чемпионы России, неоднократные победители и призёры чемпионатов Европы и мира в личном и командном зачётах, — сообщили в правительстве Самарской области.

Фото: СК Мега-Лада

В гоночном сезоне 2022-2023 годов изменилась схема проведения турнира. В этот раз он будет состоять из пяти финальных соревнований, вместо привычных двух. При этом каждое соревнование включает в себя две гонки. После старта в Тольятти на лучшей в Европе арене для технических видов спорта борьба за медали продолжится в Каменске-Уральском, Уфе, Вятских Полянах и подмосковном Красногорске.

В следующем году, 12 февраля, в Красногорске объявят имя нового чемпиона России по мотогонкам на льду в личном зачёте. Напомним, с 1966 года гонщики из СССР и России 48 раз становились чемпионами мира в личном зачёте.