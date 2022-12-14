Песков призвал не гадать о дате послания Путина Федеральному собранию

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения средств массовой информации о том, что президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию уже в 2023 году.

Пресс-секретарь российского лидера не исключил такой вариант.

"Что касается сообщений о том, что возможно в следующем году, - безусловно, возможно, - уточнил Дмитрий Песков. - Это истина достаточно очевидная".

Представитель Кремля также призвал не гадать о дате мероприятия и добавил, что послания в письменном виде не бывает, следовательно оно состоится именно в формате выступления.

Как ранее писал сайт KP.RU, источник ТАСС сообщил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию, предположительно, не планируется на декабрь 2022 года, следовательно, его стоит ждать уже в 2023 году.

Напомним, ранее появилась информация о том, что глава государства может обратиться к Федеральному собранию 27 декабря, однако Дмитрий Песков не подтвердил такие сведения.