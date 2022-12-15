От ЧММИ до ЮУрГУ: крупнейшему вузу Южного Урала 79 лет

Студенты ученые разрабатывают технологии суперкомпьютерных и квантовых вычислений. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

15 декабря Южно-Уральский государственный университет отмечает 79-й день рождения. За годы своей истории университет сменил несколько названий: ЧММИ, ЧПИ, ЧГТУ… А с 1997 года — Южно-Уральский государственный университет. Сегодня ЮУрГУ — это площадка инновационных разработок, отправной пункт для поколения амбициозных и уверенных в себе людей, их смелых идей и проектов.

Программа развития университета направлена на формирование фундаментальных знаний мирового уровня и разработку технологий в области интеллектуального производства, новых перспективных материалов и «зеленых технологий».

— В ЮУрГУ накоплен достаточный научный задел и сформирован кадровый потенциал в области разработки интеллектуальных технологий для Индустрии 4.0, создания новых технологий конструирования двигательных установок, систем управления и контроля на базе искусственного интеллекта для авиационной и ракетно-космической техники. Наши ученые разрабатывают технологии суперкомпьютерных и квантовых вычислений для высокотехнологичного производства, обеспечивая развитие кадрового потенциала Большого Урала и России, — рассказал и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

При поддержке правительства Челябинской области университет продолжает наращивать свой научно-образовательный потенциал, выполняя функции регионального проектного офиса Уральского НОЦ.

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