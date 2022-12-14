В России собрано 150 миллионов тонн зерна в чистом весе в 2022 году

В России собрано 150 миллионов тонн зерна в чистом весе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с начала этого года было собрано 159 миллионов тонн зерна в бункерном весе и 150 миллионов тонн – в чистом, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Наши растениеводы добились рекордных сборов зерна – на сегодня это более 159 миллионов тонн в бункерном весе. В чистом, рассчитываем, что это будет около 150 миллионов», – рассказал он в ходе выступления в Государственной думе.

Минсельхоз полагает, что валовой сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн позволит обеспечить соблюдение баланса рыночных интересов в стране, отметил министр. Патрушев также добавил, что около 97% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, но площадь под озимыми меньше запланированной. Это связано с погодой в Поволжье и Центральной России, объяснил глава Минсельхоза.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году в России соберут до 150 миллионов тонн зерна.