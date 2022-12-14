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НовостиПолитика14 декабря 2022 10:27

Путин не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади в 2022 году

Песков сообщил, что Путин не примет участия в хоккейном матче на Красной площади в 2022 году
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади в этом году

Путин не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади в этом году

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует в этом году принимать участие в хоккейном матче на Красной площади, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется в этом году», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Напомним, президент России в мае 2021 года вышел на лед в матче «Ночной хоккейной лиги», который прошел в Сочи. Российский лидер вышел на матч в красном свитере под традиционным для него в таких играх номером 11.

Тем вечером в ледовом дворце «Большой» проходил финальный этап «Ночной хоккейной лиги», в рамках которого состоялся традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

В конце декабря прошлого года Путин сыграл в хоккей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

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