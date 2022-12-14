Эрдоган заявил, что конфликт на Украине пошатнул устои глобальной системы

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Конфликт на Украине пошатнул устои глобальной системы, а его негативные последствия прослеживаются во многих сферах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на трехстороннем саммите с главами Азербайджана и Туркмении в среду, 14 декабря 2022 года.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для мирного урегулирования ситуации, в том числе путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

"Мы увидели, что дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными", - уточнил Эрдоган.

Как ранее писал сайт KP.RU, 11 декабря в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган обсудили двусторонние отношения, а также реализацию зерновой сделки. Турецкий лидер, в частности, подчеркнул, что совместные усилия помогли обеспечить доставку более 13 млн сельхозпродукции нуждающимся странам.

Напомним, в начале декабря президент Турции в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком призвал его возобновить усилия по созданию условий для переговоров между Россией и Украиной.