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НовостиПолитика14 декабря 2022 10:47

Эрдоган заявил, что конфликт на Украине пошатнул устои глобальной системы

Президент Турции подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для мирного урегулирования ситуации
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: REUTERS

Конфликт на Украине пошатнул устои глобальной системы, а его негативные последствия прослеживаются во многих сферах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на трехстороннем саммите с главами Азербайджана и Туркмении в среду, 14 декабря 2022 года.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для мирного урегулирования ситуации, в том числе путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

"Мы увидели, что дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными", - уточнил Эрдоган.

Как ранее писал сайт KP.RU, 11 декабря в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган обсудили двусторонние отношения, а также реализацию зерновой сделки. Турецкий лидер, в частности, подчеркнул, что совместные усилия помогли обеспечить доставку более 13 млн сельхозпродукции нуждающимся странам.

Напомним, в начале декабря президент Турции в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком призвал его возобновить усилия по созданию условий для переговоров между Россией и Украиной.