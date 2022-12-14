В Кремле призвали проработать вопрос о подаче в ВТО иска за убытки от запрета транзита через Литву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле считают необходимым тщательно взвесить и проработать с юристами вопрос о подаче иска за убытки Калининградской области и РФ после запрета на транзит через Литву в рамках ВТО, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, «что касается Калининграда, то, разумеется, здесь особое отношение, потому что у региона достаточно особенное положение в силу географии.

По поводу судебных перспектив он пояснил, что «конечно, сначала предстоит это весьма тщательно взвесить, проработать с точки зрения юристов, правовиков с тем, чтобы спланировать возможные шаги наилучшим образом.

Так прокомментировал Дмитрий Песков вопрос журналистов о том, поддержат ли в Кремле шаги региона в намерении компенсировать ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит судебным путем.

Кроме того, он подчеркнул, что федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы, это обязанность федерального центра.

Напомним, с 18 июня 2022 года Литва ввела запрет на провоз по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции ЕС.

Как писал сайт KP.RU, по данным руководства Калининградской области в торговых сетях имелись большие запасы основных видов продовольствия. Значительная часть мясо-молочной и рыбной продукции производится на территории области, а кукурузу, пшеницу и рапс Калининград в последние годы отправлял на экспорт.

Позже агентство Reuters сообщало о якобы сделке Вильнюса с ЕС, по условиям которой транзит в Калининградскую область России через Литву может возобновиться.