Лидеры Косова подписали заявку на членство в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры самопровозглашенного Косова в среду, 14 декабря, подписали заявку на вступление в Европейский союз.

Как сообщает «Радио и телевидение Косова» (RTK), данный документ подписали президент непризнанного Косова Вьоса Османи, а также премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца.

Незадолго до этого президент Сербии Александар Вучич назвал ожидаемую подачу самопровозглашенным Косово заявки на вступление в Евросоюз прямым нарушением и «крахом Вашингтонских соглашений».

Напомним, усиление напряженности в регионе было отмечено на прошлой неделе. Так, в воскресенье спецназ полиции Косово занял объект на важнейшей плотине, расположенной на севере края, а незадолго до этого в этот же дань косовская полиция сообщила о трех перестрелках, отметив, что огонь вели по полицейским.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 12 декабря, сделал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз направил в Косово спецпредставителя по региону для снижения напряженности.