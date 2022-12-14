В Мурманской области медикам компенсируют расходы на жилье

Мурманская областная Дума приняла закон о бюджете и два законопроекта, которые разработал минздрав региона по поручению губернатора Андрея Чибиса для привлечения медицинских специалистов. Так, в бюджете на 2023 год и плановые 2024 и 2025 годы предусмотрены средства на компенсацию аренды жилья для медработников дефицитных специальностей и повышенные стипендии студентам-медикам.

С 1 января 2023 года из регионального бюджета будут ежемесячно дополнительно выплачивать ординаторам 10 000 рублей (в настоящее время эта выплата составляет 5000 рублей), «отличникам» и «хорошистам» из числа целевых студентов медицинских вузов – 6000 рублей (в настоящее время выплата составляет 3000 рублей без учета успеваемости). Студентам, получающих среднее медицинское образование будут выплачивать 3000 рублей дополнительно к ежемесячной стипендии при условии заключения договора с медучреждением министерства здравоохранения Мурманской области.

Медработникам дефицитных специальностей компенсируют аренду жилья до 20 тысяч рублей в месяц, что позволит решать жилищный вопрос более гибко.

Всего в проекте бюджета 2023 года на здравоохранение предусмотрено 17,5 млрд рублей. В первую очередь средства направят на полное выполнение социальных обязательств: оказание населению медпомощи, не включенной в программу ОМС; льготные лекарства для отдельных категорий граждан; оплату труда работников медицинских организаций части повышенных «северных надбавок»; мероприятия по привлечению кадров.

В 2023 году продолжатся мероприятия по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Планируется приобрести 126 единиц медицинского оборудования и мебель после проведенных ремонтов, семь модульных ФАПов в с. Кузомень, н.п. Корзуново, н.п. Лиинахамари, п.Спутник, н.п. Белое Море, н.п. Титан, н.п. Коашва и модульную амбулаторию в п.г.т. Печенга; провести капитальные и текущие ремонты на 19 объектах, продолжить работы по реконструкции Мурманского онкологического диспансера, завершить работы по строительству амбулатории в п.г.т. Зеленоборский.