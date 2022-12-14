Готовившие госпереворот в ФРГ собирались убить Шольца Фото: REUTERS

Заговорщики, которые готовили государственный переворот в Германии, планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Как сообщает издание, во время обысков правоохранители нашли более ста соглашений о неразглашении, в которых заговорщики клялись сохранять секретность своих планов. В данных соглашениях говорилось о нападении и аресте членов парламента, а также убийстве канцлера ФРГ. Отмечается, что нарушение договора каралось смертью. Кроме того, в ходе обысков полиция также нашла около 40 единиц огнестрельного оружия.

Напомним, 7 декабря этого года появилось сообщение о том, что правоохранительные органы ФРГ начали одну из крупнейших для страны операций, в которой приняли участие примерно три тысячи правоохранителей, обыскавшие свыше 130 домов и квартир по всей стране.

Как писал сайт KP.RU, были задержаны 25 человек, 22 из которых подозревают в создании террористической организации, а троих, в том числе россиянку, в поддержке этой организации. Кроме того, в отношении еще 31 человека ведется расследование.