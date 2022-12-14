ОСАГО с выгодой: клиентам ВТБ вернется 10% при покупке полиса онлайн

ВТБ вернет клиентам, оформившим полис ОСАГО в ВТБ Онлайн, 10% от суммы покупки. Кешбэк начисляется участникам программы лояльности в виде мультибонусов и позволит повысить доступность обязательной страховки для автовладельцев.

Чтобы получить кешбэк, достаточно зайти в личный кабинет интернет-банка или в мобильный банк ВТБ Онлайн на Android, в разделе «Страхование» внести данные о транспортном средстве и водителе, а затем выбрать для себя лучшее предложение от представленных страховых компаний и оплатить автостраховку онлайн.

Автовладельцам в возрасте от 22 лет, которые приобретут полис до конца 2023 года и зарегистрированы в программе лояльности банка, ВТБ начислит 10% от стоимости покупки в виде мультибонусов. Если клиент оформит несколько автостраховок, кешбэк будет зачислен за каждую. Бонусы начисляются до конца следующего месяца. Акция действует не во всех регионах.

«По нашей статистике, изменение базовых тарифов на ОСАГО, утвержденное регулятором в сентябре, привело к увеличению стоимости полисов на 15%. Чтобы повысить доступность обязательного автострахования для автовладельцев, ВТБ запускает программу кешбэка при оформлении ОСАГО в ВТБ Онлайн до конца 2023 года. По нашим оценкам, оформить полис быстро и без визита в страховую компанию и получить кешбэк смогут до 6 млн наших клиентов, у которых есть автомобиль», — комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.