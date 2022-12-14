Совет Федерации утвердил размер МРОТ в России на 2023 год

После повышения МРОТ зарплата вырастет у порядка 3,5 млн бюджетников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минимальный размер труда (МРОТ) в России на 2023 год утвержден Советом Федерации на уровне 16 242 рублей. Соответствующее решение принято в среду, 14 декабря 2022 года.

Как следует из документа, с 1 января 2023 года МРОТ увеличится на 6,3%. В сопроводительных материалах указывается, что это позволит повысить зарплату порядка 3,5 млн работникам бюджетной сферы.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что зарплаты работников бюджетной сферы увеличатся в следующем году более чем на 8%.

По его словам, такой показатель заложен в бюджете страны на 2023-2025 годы. Касаясь вопроса денежного содержания военнослужащих, Силуанов отметил, что "все идет в рамках решений, которые были приняты".

Как объяснил глава Минфина, содержание увеличивается в соответствии с динамикой инфляции, однако зарплаты сотрудников правоохранительных органов растут опережающими темпами.