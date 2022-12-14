Twitter осуществлял политическую цензуру

Экс-глава Twitter Дорси заявил о личной виновности в цензуре внутри соцсети Фото: REUTERS

Основатель и экс-глава компании Twitter Джек Дорси заявил о личной виновности в том, что соцсеть подвержена корпоративному и государственному влиянию.

Дорси отметил, что компания стала «слишком могущественной», что стало ему «совершенно ясно» после того, как Twitter приостановил действие аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в 2021 году.

Он подчеркнул, что «социальные сети должны быть устойчивы к корпоративному и государственному контролю».

По его мнению, «только исходный автор может удалять контент, который производит»

Дорси указал, что «Twitter, которым руководил я, и Twitter сегодня не соответствуют этим принципам».

Экс-глава соцсети сказал, что самой большой его ошибкой было «вкладываться в разработку инструментов, которые позволили бы (Twitter) управлять общественным дискурсом, вместо того, чтобы разрабатывать инструменты для людей, использующих Twitter, которые бы позволили им настроить его под себя».

Он подчеркнул, что это сделало компанию «уязвимой для значительного внешнего воздействия».

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 года владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, сообщил, что при прежнем руководстве социальная сеть активно вмешивалась в выборы. Он указал, что Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы. Ранее Маск провел глобальные чистки в рядах работников Twitter и заявил о начале революции против цензуры.

В апреле 2022 года основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов.