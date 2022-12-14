США готовят санкции против 30 китайских технологических компаний Фото: REUTERS

Вашингтон собирается ввести новые санкционные ограничения в отношении более чем 30 китайских технологических компаний, в том числе производителя микрочипов Yangtze Memory Technologies (YMTC). Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным издания, новые ограничения не позволят компаниям закупать определенные компоненты американского производства, что усугубит напряженность между Вашингтоном и Пекином. «Министерство торговли США добавит ведущего китайского производителя чипов памяти и других в так называемый список организаций уже на этой неделе», - сказано в публикации.

Как отмечается в публикации, что китайским компаниям, которые попадут в «черный список», будет запрещено закупать технологии у американских поставщиков, если те не получат специальную экспортную лицензию от Министерства торговли США.

Напомним, накануне, 12 декабря, президент США Джо Байден выразил уверенность, что Соединенные Штаты обгонят Китай по темпам роста экономики уже в этом году, назвав это большим историческим достижением.