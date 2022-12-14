Более 280 млн рублей субсидий получили в 2022 году аграрии Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Аграрии Кузбасса в этом году получили из федерального бюджета в качестве поддержки более 280 млн рублей. Из них 226 млн рублей были выделены производителям зерна, еще 55 млн рублей - сельхозпредприятиям, выращивающим рапс и сою.

«Производство сельскохозяйственных культур требует больших затрат - аграрии направляют денежные средства на покупку семян, удобрений, средств защиты растений, обеспечение работы техники. Субсидии позволяют им компенсировать часть затрат и сократить рост цен на продукцию для жителей Кузбасса, - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев. - За счет субсидий аграрии смогут больше вложить больше средств в модернизацию производства, повышение заработной платы работников, обеспечивая развитие отрасли и улучшение качества жизни тружеников».

Федеральные субсидии выдаются в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, в этом году в Кузбассе собрали рекордный урожай зерновых – 1,7 млн тонн зерна.