Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за осквернение георгиевских лент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла во втором чтении проект закона, который приравнивает георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривает таким образом введением штрафа до 5 миллионов рублей или тюремное заключение на срок до пяти лет за публичное осквернение данного символа.

Авторами документа стали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, которые заявляли, что в случае принятия проекта георгиевская лента будет официальным символом воинской славы Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству за осквернение символа воинской славы юрлицо должно заплатить штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, а физлицу грозит штраф до 3 миллионов рублей или же тюремное заключение на срок до трех лет.

Как отметил Турчак, данный законопроект регламентирует, что георгиевские ленты могут использоваться только в целях, которые связаны с исторической памятью, а их использование в иных целях будет пресекаться законом.