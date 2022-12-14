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НовостиОбщество14 декабря 2022 12:41

МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Перу из-за протестов в стране

В ходе протестов погибли семь и пропали десятки человек, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Перу из-за протестов в стране

МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Перу из-за протестов в стране

Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Перу в связи с проходящими в стране протестами.

«Закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа, сообщается о семи погибших (двое несовершеннолетних), десятках раненых и пропавших без вести. В этой связи рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Перу, не вызванных острой необходимостью», – сказано на сайте ведомства.

Как напомнили в российском МИД, в последние дни в Лиме и восьми регионах Перу проходят протесты населения и столкновения с полицией. Все это сопровождается перекрытием дорог, нападением на объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, противостояние президента Перу Педро Кастильо и Конгресса республики закончилось смещением главы государства и его арестом. Место Кастильо заняла вице-президент Дина Болуарте. Она уже принесла присягу.