МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Перу из-за протестов в стране Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Перу в связи с проходящими в стране протестами.

«Закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа, сообщается о семи погибших (двое несовершеннолетних), десятках раненых и пропавших без вести. В этой связи рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Перу, не вызванных острой необходимостью», – сказано на сайте ведомства.

Как напомнили в российском МИД, в последние дни в Лиме и восьми регионах Перу проходят протесты населения и столкновения с полицией. Все это сопровождается перекрытием дорог, нападением на объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, противостояние президента Перу Педро Кастильо и Конгресса республики закончилось смещением главы государства и его арестом. Место Кастильо заняла вице-президент Дина Болуарте. Она уже принесла присягу.