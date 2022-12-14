Jerusalem Post: В Израиле из жилья выселяют украинских беженцев

Jerusalem Post: В Израиле из госжилья выселяют украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотню украинских беженцев выселяют из спонсируемого государством жилья в Израиле, об этом сообщила газета Jerusalem Post, ссылаясь на телеканал N12.

Как указано в сообщении, «государство Израиль намерено выселить 100 украинских беженцев, которые сейчас живут в спонсируемом государством жилье, которое Израиль предоставил им бесплатно ранее в этом году».

Отмечается, что на прошлой неделе государство сообщило беженцам, что их выселяют, они должны искать жилье самостоятельно.

Как писал сайт KP.RU, издание Financial Times заявляло, что Европа устала принимать беженцев с Украины и начала принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 миллиона заявлений на временную защиту в ЕС. Отмечено, что сейчас европейцы более прохладно относятся к беженцам из-за возросшей инфляции и сокращений бюджетов европейских государств.

Россия в ноябре 2022 года выделила в качестве материальной помощи беженцам с территории Донбасса и Украины свыше 11 миллиардов рублей.

Как отмечается, Россия приняла 4,7 миллиона беженцев, в том числе 710 тысяч детей.