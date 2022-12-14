Попова призвала различать коронавирус, грипп и другие вирусные инфекции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президента России Владимира Путина с правительством РФ заявила, что важно различать коронавирус, грипп, а также другие вирусные инфекции.

Как писал сайт KP.RU, в ходе совещания глава Роспотребнадзора также сообщила главе государства о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

«И выраженный рост суммы ОРВИ и гриппа, неделя к неделе +35%. Это увеличение и произошло», - сказала глава ведомства, отметив, что на сегодняшний день можно наблюдать рост случаев заболевания пандемическим гриппом, который пришел в нашу страну в 2009 году.

Кроме того, Попова сообщила, что Россия находится на 106 месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.